ਸਫ਼ਾਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੁਕੀ Posted On February - 10 - 2020

ਮੁਕੇਰੀਆਂ, 9 ਫਰਵਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖਦਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਗਰਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਕੁਝ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ’ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਫ਼ਾਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਫਾਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਸਫਾਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤਲਵਾੜਾ ਪੁਰਾਣੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸੁੰਨੀ ਪਟੜੀ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੁੰਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਖਪਾਉਣ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਸਡੀਐਮ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਨਾਲ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਕਰਿੰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸਫ਼ਾਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੂੜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਡੰਪ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੂੜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਡੰਪ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖਵਾਲੇ ਸਫ਼ਾਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕੂੜਾ ਪਟੜੀਆਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਨਾਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਚੈੱਕਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਵਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੂੜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡੰਪ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਹਰ ਹੀਲੇ ਡੰਪ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣਗੇ: ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਇਗੀ ਰੁਕਣ ਉਪਰੰਤ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਹਾਲੇ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਫ਼ਾਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਗੇ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ

