ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਹੀ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ Posted On February - 5 - 2020 ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਫਰਵਰੀ

ਇਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅੱਠਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਸਿਰਫ ਅੱਠਵੀਂ ਤਕ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤਕ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੋ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਪਾਲਸੀ ਿਵੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਵਿਚ ਅੱਠਵੀਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਸਵੀਂ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਯੂਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਲਸੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬੱਸ ਵਿਚ ਕੈਮਰੇ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗੇਟ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਚ ਐਸ ਮਾਮਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸੀਟ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟਾਂ ਲਗ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਬੱਸ ਵਿਚ ਸੀਟ ਸਮਰਥਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

