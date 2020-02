ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਨਾ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ Posted On February - 25 - 2020 ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਦਾਂਪੁਰ

ਰਾਜਪੁਰਾ, 24 ਫਰਵਰੀ

ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਐੱਸਈ, ਆਈਸੀਐੱਸਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਾ ਬਦਲਣ ਸੰਬਧੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਲ ਸਕੂਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਸੋਸ਼ੀਏਸਨ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸ਼ੀਏਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਮੋਲੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਬਦਲਪੁਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਵਿੰਦਰ ਪਹੂਜਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀਆ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸੰਬਧੀ ਸੂਚੀਆਂ ਅਗਾਊ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀਆ ਸੂਚੀਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

