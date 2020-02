ਸ਼ੋਰੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਲੇ

ਸ਼ੋਰੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਲੇ Posted On February - 20 - 2020 ਸੁਰਜੀਤ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ

ਝੁਨੀਰ, 19 ਫਰਵਰੀ

ਇਲਾਕਾ ਝੁਨੀਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਾ, ਖਾਰਾ ਤੇ ਕੌੜਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤੋਟ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੇਵਾਲੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੇਵਾਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਜੀਰੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕੋਟਧਰਮੂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਟਧਰਮੂ, ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਝੰਡੂਕਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਝੁਨੀਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਝੁਨੀਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰਾ ਅਤੇ ਕੱਲਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਪਸਮ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤੀ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੋਰੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਲਰ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਜਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।

