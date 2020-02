ਸ਼ੋਭਾ ਅਣਖੀ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ

ਸ਼ੋਭਾ ਅਣਖੀ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ Posted On February - 3 - 2020 ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਰੂੜੇਕੇ ਕਲਾਂ, 2 ਫਰਵਰੀ

ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਧੌਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸੇਂਟ ਬਚਨਪੁਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਪੱਖੋਂ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੋਭਾ ਅਣਖੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਮੈਗ਼ਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੰਪਾਦਕ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀਨੂ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਗ਼ਜ਼ਲਗੋ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਅਣਖੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਬਣੀ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸੁਆਮੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਨਾਵਲ ‘ਕੋਠੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ’ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ੀ ਭੱਠਲ ਦੇ ਗੀਤ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ‘ਸਦਕੇ’ ਦੀ ਘੁੰਢ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਡਿਹੋਕ, ਸਿਮਰਨ ਅਕਸ, ਰਮਨੀਤ ਚਾਨੀ, ਜਗਤਾਰ ਪੱਖੋਂ, ਲਛਮਣ ਦਾਸ ਮੁਸਾਫਿਰ, ਦਵੀ ਸਿੱਧੂ ਆਦਿ ਨੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਸ਼ੋਭਾ ਅਣਖੀ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ

Both comments and pings are currently closed.