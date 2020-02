ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਵਿਹਾਰ ’ਚ ਬਣਨਗੀਆਂ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ

ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਵਿਹਾਰ ’ਚ ਬਣਨਗੀਆਂ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ Posted On February - 22 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ, 21 ਫਰਵਰੀ

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਵਾਂ ਗਾਉਂ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਵਿਹਾਰ ਬਲਾਕ-3 ’ਚ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਜਲਦੀ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੌਹਨ ਪਾਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਨਡੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰਡ ਐਮਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਤਪੁਰ ਵਿਖੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਬਾਬਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਬਾਬਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਫੌਜੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

