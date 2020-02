ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਐਵੇਨਿਊ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਧਰਨਾ

ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਐਵੇਨਿਊ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਧਰਨਾ Posted On February - 22 - 2020 ਸ਼ਸ਼ੀਪਾਲ ਜੈਨ

ਖਰੜ, 21 ਫਰਵਰੀ

ਇੱਥੇ ਜੰਡਪੁਰ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਐਵੇਨਿਊ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਲਡਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤੇ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਐਵੇਨਿਊ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਜੋਤਸਨਾ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਸ ਰਾਣਾ, ਵਿਨੋਦ ਮਿਰਦਾ, ਐਮ.ਡੀ ਕਟਰੇਜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

