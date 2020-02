ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਸਮਾਗਮ: ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ’ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ

ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਸਮਾਗਮ: ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ’ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ Posted On February - 23 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਪਟਿਆਲਾ, 22 ਫਰਵਰੀ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਭਰਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਲੰਘੀ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿਖੇ ਮਹਾਂਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਚਹਿਲ ਨੇ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ।

ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਬਲਬੇੜ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮੌਕੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਬਲਬੇੜ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਮਹਾਪੁਰਾਣ 6ਵਾਂ ਸਪਤਾਹ ਗਿਆਨ ਯੱਗ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਿਕਾ ਸਾਧਵੀ ਸ੍ਰੀ ਮੇਧਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਪ੍ਸੰਗ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਸਮਾਣਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਸੱਚਾ ਮਹਾਂਕਲੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮੌਕੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਸਵਾਮੀ ਬਲਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਸਵਾਮੀ ਬਲਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ

ਪਟਿਆਲਾ: ਕਸਬਾ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਸ੍ਰੀ ਬਦਰੀਨਾਥ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮੌਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਸਬੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਘਰੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ-ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਗੇਟ ਕੋਲ ਰੱਖੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਪੰਚ ਦਿਲਬਾਗ ਸ਼ਰਮਾ, ਹੈਰੀ ਸੋਮਲ, ਨਰਿੰਦਰ ਕਟਾਰੀਆ, ਗੁਰਦੀਪ ਕਟਾਰੀਆ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਮਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਲਵਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੜ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇਗੀ। -ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

