ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੇ ਰੰਗ ’ਚ ਰੰਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੇ ਰੰਗ ’ਚ ਰੰਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ Posted On February - 21 - 2020 ਡੀਪੀਐਸ ਬੱਤਰਾ

ਸਮਰਾਲਾ, 20 ਫਰਵਰੀ

ਮਹਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਡੱਬੀ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚੋਂ 20ਵੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਸ੍ਰੀ ਨੀਲ ਕੰਠ ਮਹਾਦੇਵ ਸਮਿਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਸ ਸ਼ੋਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਤ-ਮਹਾਤਮਾ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਵ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਕਰਸ਼ਕ ਝਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸੱਜੀ ਇਸ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਸਵਾਗਤੀ ਗੇਟ ਸਜਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ 3 ਵਜੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਦਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਪੁੱਜੀ ਜਿਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਨਾਲ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਅਮਲੋਹ (ਪੱਤਰ ਪੇ੍ਰਕ): ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਅਮਲੋਹ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆ ਸ਼ਾਮ 3 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਗੋ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਵਿਚ ਜਾਗੋ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਮਲੋਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਨ ਸੂਦ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਪਾਇਲ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਦਰ ਪਾਇਲ ਵਿਖੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਪਾਇਲ ਸਾਗਰ ਸੇਤਿਆ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ, ਰਸਤੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਕੂੜਾਦਾਨ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਸਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀ: ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪਾਇਲ ਤੋਂ ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਮੇਤ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਲੁਧਿਆਣਾ Comments Off on ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੇ ਰੰਗ ’ਚ ਰੰਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

