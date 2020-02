ਸ਼ਾਹੀਨ ਸਕੂਲ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ

ਸ਼ਾਹੀਨ ਸਕੂਲ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ Posted On February - 5 - 2020 ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਿਦਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਉਰਦੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾ ਫਰੀਦਾ ਬੇਗ਼ਮ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨਜ਼ਮੁਨ ਨਿਸਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਨਜ਼ਮੁਨ ਨਿਸਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਸੰਵਾਦ ਬੋਲੇ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਮੁਨ ਨਿਸਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਵਾਦ ਸਿਖਾਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ‘ਜੂਤੇ ਮਾਰੇਂਗੇ’ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਾਟਕ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੰਚ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਤਥਾਕਥਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਕ ਸਕੂਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਟਕ ਦੇਖਿਆ, ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਗਭੱਗ 60 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਦਰ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਸੰਵਾਦ ਬੋਲੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵਾਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਪਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਹੈ।

ਬਿਦਰ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਚੀ ਗਈ। ਨਾਟਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਚੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਟਕ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਵੇਗੀ? ਲਾਜ਼ਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ‘ਹਰਕਤ’ ਬਾਰੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਪੁਲੀਸ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਜਾਬਰਨਾ ਕਦਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਦਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾ਼ਗ਼ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਜਾਂ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

