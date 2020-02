ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ Posted On February - 18 - 2020 ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ

ਪਾਤੜਾਂ, 17 ਫਰਵਰੀ

ਸ਼ਹਿਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸੰਗਰੂਰ ਕੌਮੀ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰੰਘ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕੱਟ, ਤਿੰਨ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਪੁਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਖਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟਰੈਫਿਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੌਕ ਹਾਦਸਿਆ ਦਾ ਚੌਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੀਡ ਬਰੇਕਰ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਚੌਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਪੀਡ ਘੱੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੌਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੌਕ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿੱਤ ਵਾਪਰਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਪਾਤੜਾਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

