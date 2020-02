ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ‘ਸੁਨੱਖੀ ਪੰਜਾਬਣ ਮੁਟਿਆਰ’ 28 ਨੂੰ Posted On February - 23 - 2020 ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 22 ਫਰਵਰੀ

ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਿੜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ‘ਸੁਨੱਖੀ ਪੰਜਾਬਣ ਮੁਟਿਆਰ’, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੱਤ ਹਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿੜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜੈਕਬ ਮਸੀਹ ਤੇਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਗਾਇਕ ਸੂਫ਼ੀ ਬਲਬੀਰ, ਭੰਗੜਾ ਕੋਚ ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗਾਇਕ ਜੈਲੀ, ਗਿੱਧਾ ਕੋਚ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ, ਲੋਕ ਗਾਇਕਾ ਤੇ ਮਲਵਈ ਗਿੱਧਾ ਕੋਚ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਠੇ, ਦੁਸ਼ਾਲਾ, ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿੜ ਦੀ ਯਾਦ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਢਾਲ 2020 ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਭੇਟ ਕਰ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਸਵ. ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ‘ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ’ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਸਵ. ਵਰਿੰਦਰ ਸਹੋਤਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ’ ਦੇ ਖ਼ਿਤਾਬ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੂਫ਼ੀ ਬਲਬੀਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਸਵ. ਸੁਰਜੀਤ ਬਿੰਦਰਖੀਆ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ‘ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਣਜਾਰਾ’ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਜੈਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵ. ਰਾਜ ਬਰਾੜ ਯਾਦਗਾਰੀ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ‘ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ’ ਖ਼ਿਤਾਬ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਾਚ ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਸਵ. ਨਰਿੰਦਰ ਬੀਬਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ‘ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਜ਼ੈਲਦਾਰਨੀ’ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

