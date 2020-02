ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ‘ਪਵਨ ਐਂਡ ਪੂਜਾ’ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਦੀਪਤੀ ਨਵਲ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਮੰਜਰੇਕਰ

ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ‘ਪਵਨ ਐਂਡ ਪੂਜਾ’ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਦੀਪਤੀ ਨਵਲ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਮੰਜਰੇਕਰ Posted On February - 5 - 2020 ਮੁੰਬਈ, 4 ਫਰਵਰੀ

ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਸ਼ਾਦ ਅਲੀ, ਸਿਧਾਰਥ ਪੀ. ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਅਜੇ ਭੁਯਾਨ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ‘ਪਵਨ ਐਂਡ ਪੂਜਾ’ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੀਪਤੀ ਨਵਲ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਮੰਜਰੇਕਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਯੋਗਵੱਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਵਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜੋੜੇ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਨ ਜੋਸ਼ੀ, ਗੁਲ ਪਨਾਗ, ਤਾਰੁਕ ਰੈਣਾ ਅਤੇ ਨਤਾਸ਼ਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ‘ਹਿਚਕੀ’ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਨੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤਿੰਨੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਆਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।’’ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐੱਮਐਕਸ ਪਲੇਅਰ ’ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਕਾਰੋਬਾਰ

