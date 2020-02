ਵੇਰਕਾ ਪਟਿਆਲਾ ਡੇਅਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਇਜਲਾਸ Posted On February - 21 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਪਟਿਆਲਾ, 20 ਫਰਵਰੀ

ਵੇਰਕਾ ਪਟਿਆਲਾ ਡੇਅਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵਾਂ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 187 ਸਹਿਕਾਰੀ ਦੁੱਧ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵੇਰਕਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਰਕਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜੋੜੇ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੀ.ਐਮ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਚਾਰਜ ਖਰੀਦ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਗਰਗ ਨੇ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ- ਬੋਰਾਂ, ਗੁਣੀਆਂ ਮਾਜਰਾ, ਟਿੱਬੀ, ਮਰੌੜੀ, ਅਕੌਤ (ਔਰਤਾਂ), ਹੰਡਾਣਾ (ਔਰਤਾਂ), ਨੌਗਾਵਾਂ, ਚਮਾਰੂ, ਟਹਿਲਪੁਰਾ, ਚੁੱਪਕੀ, ਖੋਖ ਅਤੇ ਰਾਜਗੜ੍ਹ (ਔਰਤਾਂ) ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ/ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਸਿੰਗਲਾ ਮਿਲਕਬਾਰ, ਉੱਤਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਅਹੂਜਾ ਕਨਫੈਕਸ਼ਨਰੀ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਅਰੋੜਾ ਮਿਲਕ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ Comments Off on ਵੇਰਕਾ ਪਟਿਆਲਾ ਡੇਅਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਇਜਲਾਸ

Both comments and pings are currently closed.