ਵਿੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ Posted On February - 12 - 2020

ਅੰਬਾਲਾ, 11 ਫਰਵਰੀ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਵਿੱਜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਦੇ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ/ਹਰਿਆਣਾ

