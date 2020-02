ਵਿਰਸਾ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਵਿਰਸਾ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ Posted On February - 26 - 2020 ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 25 ਫਰਵਰੀ

ਨੂਤਨ ਪ੍ਰਯਾਸ ਮੰਚ ਜੰਮੂ ਵਲੋਂ 9 ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨੂਤਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਥੀਏਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਵਿਰਸਾ ਵਿਹਾਰ ਵਿਖੇ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਬੰਸੀ ਕੌਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਰੂਬਰੂ ਥੀਏਟਰ ਗਰੁਪ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਵਿਕਰਮ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਜਲ ਸੂਰੀ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਾਟਕ ‘ਵਣੀ ਦਫਨ’ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਬੀਲੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਣੀ ਦਫਨ ਇਕ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਇਕ ਕੁੜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਕ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗੀ। ਆਖਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਹਾਣੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਇਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕਾਜਲ ਸੁਹਾਸ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਜੀਵ ਮੈਣੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਦੇਵਗਨ, ਉਮੇਰ ਖਾਨ, ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ, ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ, ਸਿਧਾਂਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਆਦਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ

