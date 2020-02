ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ‘ਗੁੜ ਕੈਂਡੀ’

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ‘ਗੁੜ ਕੈਂਡੀ’ Posted On February - 1 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 31 ਜਨਵਰੀ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੀਲਾ ਨਲੋਆ ਦੇ 70 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਫ਼ਲੇਵਰਡ ਗੁੜ ਕੈਂਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਰਸਾਇਣ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੌਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ‘ਸੇਫ਼ ਫ਼ੂਡ ਮੰਡੀ’ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 15 ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁੜ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਆਂਵਲਾ, ਮੈਰਿੰਗਾ, ਸੌਂਫ਼, ਅਦਰਕ, ਹਲਦੀ ਆਦਿ ਫ਼ਲੇਵਰ ਦੀ ਗੁੜ ਕੈਂਡੀ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ।

