ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਜੈਤੋ, 3 ਫਰਵਰੀ

ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ’ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੈ।

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੌਂਸਲਰ ਵਿੱਕੀ ਕੁਮਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਭਗਤੂਆਣਾ, ਮਾਸਟਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੱਲਾ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਏਐੱਸਪੀ ਡਾ. ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਆਈਪੀਐੱਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕੱਪੜੇ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਪੁਲੀਸ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਏਐੱਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਖੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖ਼ਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੈਤੋ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਜਾਰੀ: ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਏਐਸਪੀ ਡਾ. ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੋਗ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼: ਸਕੂਲ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ’ਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਾ-ਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਸਹਿਜੇ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

