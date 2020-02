ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਸ਼ਗਨ ਵਜੋਂ ਨਵੀਂ ਜੋੜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ

ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਸ਼ਗਨ ਵਜੋਂ ਨਵੀਂ ਜੋੜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ Posted On February - 21 - 2020 ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 20 ਫਰਵਰੀ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਘੇ ਲੇਖਕ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਜੋੜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ 7000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੀਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਸਾਹਿਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਨੀਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੀਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਹੌਲਦਾਰ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ਗਨ ਵਜੋਂ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਚ ਧਰਮ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕਹਾਣੀ, ਨਾਵਲ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੇਖਕ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦੀ ਹੈ। ਨੀਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਯਾਦ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਵਜੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੜਕੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।

