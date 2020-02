ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ Posted On February - 4 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 3 ਫਰਵਰੀ

ਸਫੈਦਾ ਬਸਤੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇੰਦੌਰਾ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖੜਾ ਫੋਲਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਚਰਚ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪਿੰਡ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦਾ-ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚੌਕੀ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਮੁਕਤਸਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਪਾੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਭਜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨ ਸਰੀਰਕ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰਦੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐਸ. ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨਵੀਰ ਇੰਦੋਰਾ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐੱਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ

Both comments and pings are currently closed.