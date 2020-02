’ਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਦੋ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ

’ਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਦੋ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ Posted On February - 18 - 2020 ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਪਟਿਆਲਾ, 17 ਫਰਵਰੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚੱੱਲਣ ਵਾਲੇ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਰਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਸੀਟੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਨਿੱਤ ਬਦਲ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਤੋਂ ਪੱਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਲਾਗ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਵਿਸ਼ਾ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਯੋਗਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਰਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ. ਇਦਰੀਸ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਰਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ.ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ Comments Off on ’ਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਦੋ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ

Both comments and pings are currently closed.