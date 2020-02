ਵਧੀਆ ਮੁਸਕਾਨ ਲਈ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਸਨਮਾਨਿਤ Posted On February - 12 - 2020 ਸੰਜੀਵ ਬੱਬੀ

ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, 11 ਫਰਵਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਪਿੱਪਲ ਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਨਿਲ ਪਠਾਣੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਗੀਤ, ਗਿੱਧਾ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੰਗੀਤ ਅਧਿਆਪਕ ਗਗਨ ਅਲੀ ਨੇ ਵੀ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਕੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ‘ਮਿਸਟਰ ਪਿਪਸ’, ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ‘ਮਿਸ ਪਿਪਸ’। ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਲੜਕੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਸਮੀਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਧੀਆ ਮੁਸਕਾਨ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਤੇ ਲੜਕੀ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਨਮੋਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸਰਬਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਅਟਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੁਮਾਰੀ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਕੌਰ ਅਟਵਾਲ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਨੁਰਾਧਾ ਧੀਮਾਨ, ਇਸਟੇਟ ਇੰਚਾਰਜ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਜੋਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

