ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਸਨਮਾਨ

ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨ Posted On February - 29 - 2020

ਪਟਿਆਲਾ, 28 ਫਰਵਰੀ

ਸਥਾਨਕ ਮੁਲਤਾਨ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 12 ਸਕਾਊਟਸ (6 ਰੇਂਜਰ ਅਤੇ 6 ਰੋਵਰਜ਼) ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਸਕਾਊਟਸ ਐਂਡ ਗਾਈਡਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ 19 ਤੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਗਦਪੁਰੀ (ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ 5 ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਰੋਵਰ ਲੀਡਰ ਡਾ. ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰੇਂਜਰ ਲੀਡਰ ਡਾ. ਵੀਨੂੰ ਜੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 21 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਾਊਟਸ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਏ’ ਗ੍ਰੇਡ ਤੇ ਚਾਰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਬੀ’ ਗ੍ਰੇਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਕਾਊਟਸ ਵਿੱਚ ਰੇਂਜਰ ਏਕਤਾ, ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੱਤਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮੰਜੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਲਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਰੋਵਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਖੁਸ਼ਨਵ, ਵਿਜੈ ਖਾਨ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੈਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।a

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ

