ਵਕਤ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਚ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਤੇ ਲੀਡਰ ਪਿੱਛੇ!

ਵਕਤ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਚ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਤੇ ਲੀਡਰ ਪਿੱਛੇ! Posted On February - 24 - 2020 ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਧਨੌਲਾ, 23 ਫਰਵਰੀ

ਇੱਥੇ ਧਨੌਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਰੰਡੀਆਂ-ਤੇਸੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਗੂ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਬੁੱਗਰ ਬੇਹੜੀ ਵਿਚ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੌਂਸਲਰ ਮੁਨੀਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ ਸਮੇਤ ਅਹਿਮ ਆਗੂ ਇੰਟਲਾਕਿੰਗ ਟਾਇਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਪਰ ਉਦਘਾਟਨ ਦੀ ਰਸਮ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸੱਤਪਾਲ ਬਾਂਸਲ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅਦਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਤਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮਰ ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਵਕਤ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਚ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਤੇ ਲੀਡਰ ਪਿੱਛੇ!

Both comments and pings are currently closed.