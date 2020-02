ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ

ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ Posted On February - 17 - 2020 ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ

ਮੰਡੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ, 16 ਫਰਵਰੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸਥਾਨਕ ਗਾਂਧੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।

ਐੱਸਐੱਚਓ ਸਿਟੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰਾਮ ਸੈਕਸੂਅਲ ਓਫੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੁਕਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਡੀਐੱਸਪੀ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਪੁਰੀ, ਪ੍ਰਿਸੀਪਲ ਵਿਨੇ ਗੋਇਲ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਿਪਨ ਸੇਠੀ, ਐੱਸਪੀ ਸੋਫਤ ਅਤੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੰਡਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਐੱਸਪੀ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਆਡਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਮਾਪੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ, ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਪੌਸਕੋ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਕਮਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀਆਂ ਚਿਟਕਨੀਆਂ ਹਟਾ ਦੇਣ ਤਾਂਕਿ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ

