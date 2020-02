ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ਼ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ

ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ਼ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ Posted On February - 27 - 2020 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 26 ਫ਼ਰਵਰੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ, ਆਈਏਐੱਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸਥਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ਼ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ਼ ਬੇਲਦਾਰ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਕਰ ਤੇ ਆਬਾਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸਮੇਤ 23 ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਪਾਏ ਗਏ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 9:15 ਵਜੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਆਬਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 6 ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਕਲਰਕ, 1 ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ ਅਤੇ 2 ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ 17 ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ 4 ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, 5 ਕਲਰਕ, 1 ਸਟੈਨੋ, 1 ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ 6 ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਲਦਾਰ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ਼ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਪਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ਼ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ

Both comments and pings are currently closed.