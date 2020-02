ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਇਆ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਸਤਖ਼ਤੀ ਕੈਂਪ Posted On February - 26 - 2020 ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਰਈਆ, 25 ਫਰਵਰੀ

ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਆਤਮ ਨਗਰ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲਗਪਗ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ 21 ਲੱਖ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਸਤਖ਼ਤੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਭਿੰਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਰਗਾ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਖ਼ਾਤਰ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 21 ਲੱਖ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਲਕਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਿੰਡਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮਾਤਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤ ਵੀ ਕੁਝ ਦਹਾਈ ਕਰੋੜ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 2017 ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕੈਂਪ ਮੌਕੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੀਮਾ ਬਾਠ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਠੱਠੀਆਂ, ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਣੀਆਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਤਨਗੜ੍ਹ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੱਲਾ, ਜੱਜ ਭਿੰਡਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ, ਗੋਰਾ ਠੱਠੀਆਂ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਾਪੁਰ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਈਆ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ

