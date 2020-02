ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ Posted On February - 20 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਮੋਗਾ, 19 ਫ਼ਰਵਰੀ

ਥਾਣਾ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਹਰੀਏਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਕਾਮੇ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਕਦੀ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਹਰਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਤਿਨ ਕਰੇਡਿਟ ਕੇਅਰ ਫ਼ਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਮੇ ਨਦੀਮ ਖਾਨ ਪੁੱਤਰ ਖਲੀਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮਾਹਲਾਂ ਕਲਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਨਦੀਮ ਖਾਨ ਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 48 ਹਜ਼ਾਰ 555 ਰੁਪਏ, ਇਕ ਆਈਵਾਲ ਟੈਬ ਅਤੇ ਇਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਥਾਣਾ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਚਾਰਜ ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀ, ਨੱਥੂਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸੌਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੱਤੂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਵਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬੱਲੀ ਪਿੰਡ ਨਾਥੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜਮ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਗੈਂਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਮਾਲਵਾ

