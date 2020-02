ਲਾਲਸਾ: ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਖੋਿਹਆ ਆਈਫੋਨ Posted On February - 15 - 2020 ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ

ਲੰਬੀ, 14 ਫਰਵਰੀ

ਇਥੇ ਆਈ-ਫੋਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪਿਸਟਲ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਲੁੱਟਖੋਹ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੇਮਾਖੇੜਾ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਆਈਫੋਨ 11 ਪਰੋ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਵਸਨੀਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਥੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਪਿਸਟਲ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਆਈ-ਫੋਨ ਖੋਹ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਲੰਬੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੌਕੀ ਭਾਈਕੇਰਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਐਪਲ ਆਈਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪਰਵਾਸੀ ਤੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਖੋਹਿਆ

ਬਰਨਾਲਾ(ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ): ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੋ ਝਪਟਮਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੈਕਟਰੀ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖੋਹ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬ੍ਰਿਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਇਬਰਾਹਿਮਪੁਰ (ਯੂਪੀ) ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਡੇਢ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਚੌਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਝਪਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਐਮਆਈ ਨੋਟ 7 ਖੋਹ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਝਪਟਮਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪੀਬੀ 19ਐੱਨ 3482 ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਅਫ਼ਸਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕੋਠੇ ਰਾਮਸਰ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸਾਰੂ ਵਾਸੀ ਸ਼ਨੀ ਮੰਦਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਰੋਡ ਬਰਨਾਲਾ ਵਾਰਦਾਤ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ

ਤਪਾ ਮੰਡੀ(ਸੀ. ਮਾਰਕੰਡਾ): ਰੇਲਵੇ ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰੇਲਵੇ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਤੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਗਦੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਖਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ-ਰਾਜਪੁਰਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਉਪਰ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ ਪਾ ਰਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿਚ ਸੁੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਪੰਜ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਉਠਣ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਬਲ ਦੀ ਚੌਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲਿਆ

ਬਠਿੰਡਾ: ਇਥੋਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਥਾਣਾ ਕੈਂਟ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।-ਖੇਡ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

