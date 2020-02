ਲਾਰੀਆਂ ’ਚ ਲੱਚਰ ਗਾਣੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਾਕੀ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹੇ Posted On February - 11 - 2020 ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ

ਬਠਿੰਡਾ, 10 ਫ਼ਰਵਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਚਰਤਾ, ਹਿੰਸਾ ਜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਆਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਕੱਤਰ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਉਦੈਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਸੰਗੀਤ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 25 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 10 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਸੰਗੀਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਸ ਵਿਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਸੰਗੀਤ ਜਾਂ ਲੱਚਰਤਾ ਤੇ ਉਤੇਜਕ ਗੀਤ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ (ਜਸਵੰਤ ਜੱਸ): ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਬੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਜ ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਸਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਿਜ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਲਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਣੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।

