ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ

ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ Posted On February - 5 - 2020 ਐਨ.ਪੀ.ਧਵਨ

ਪਠਾਨਕੋਟ, 4 ਫਰਵਰੀ

ਫੂਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਟਲ ਦੀ ਲਾਸ਼ 18 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗਲੀ ਸੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਥਲੌਰ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰੌਤੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਰਗੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਥੁੜੂ ਰਾਮ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਿਸ਼ਾਲ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਦ ਘਰ ਨਾ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਵਿੰਨੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇ ਫੋਨ ’ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਵਿੰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ: ਡੀਐੱਸਪੀ

ਡੀਐੱਸਪੀ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਵਾਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੋਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਧਾਰਾ 364-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੰਦ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਦ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਬਦਬੂ ਆਈ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਕਿ ਗਲੀ ਸੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਸ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਟਲ ਦੀ ਨਿਕਲੀ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ

