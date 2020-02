ਲਵਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ

ਲਵਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ Posted On February - 27 - 2020 ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਾਲੜਾ

ਜਲਾਲਾਬਾਦ, 26 ਫਰਵਰੀ

ਬਲਾਕ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕੇ ਅੰਦਰ ਯੂਥ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਿੰਦਰ ਆਵਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਤਿਨ ਆਵਲਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਚਾਰਜ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰਪਾਲ ਟਿੱਬੀ ਅਤੇ ਨੀਲਾ ਮਦਾਨ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਦੀਪੂ ਵਲੋਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲਵਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲੱਖੋਵਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਡਾ. ਬੱਬੂ) ਪਾਕਾਂ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਣੀ ਚਿਰਾਗ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁੰਬਰ ਡੱਬਵਾਲੀ ਕਲਾਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਫੱਤੂਵਾਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਕਾ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਤਿਨ ਆਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ’ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

