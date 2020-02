ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਭੰਨੀ

ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਭੰਨੀ Posted On February - 4 - 2020 ਗੁਰਜੰਟ ਕਲਸੀ

ਸਮਾਲਸਰ, 3 ਫਰਵਰੀ

ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੰਡੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਾਡ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਰਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਲਸਰ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਲੰਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਂਚ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੁਟੀਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਲਸਰ ਤੋਂ ਲੰਡੇ ਪਿੰਡ ਬਰਾਂਚ ’ਤੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਭਲੂਰ ਬਰਾਂਚ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਦ ਕਰਿੰਦੇ ਲੰਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਰਾਂਚ ’ਤੇ ਲੰਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਕਰਿੰਦੇ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਲੰਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ (ਘਰ ਦੀ ਕੱਢੀ) ਹੁਣੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਫੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਤਾਂ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੰਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦ ਕਰਿੰਦੇ ਦੱਸੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਲੰਡੇ ਅੱਗ ਤਿਆਰ ਖੜ੍ਹੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ’ਤੇ ਰਾਡ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਰਿੰਦੇ ਬਚ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਮਲਵਰਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਹਮਲਾਵਰ 5500 ਰੁਪਏ ਨਕਦੀ ਵੀ ਖੋਹ ਕੇ ਗਏ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੰਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਪੇਟੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਰਕਾ ਦੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਾਲਸਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

