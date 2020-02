ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਿਆ Posted On February - 8 - 2020 ਪੀ.ਪੀ. ਵਰਮਾ

ਪੰਚਕੂਲਾ, 7 ਫਰਵਰੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਫੁੱਟਪਾਥ ਵਰਕਰਜ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸੀਟੂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਗਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਫੂਕਿਆ। ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੈਕਟਰ 14 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੀਤੇ 35 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਰਾਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਵਰਮਾ, ਸੀਟੂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰ ਐਕਟ 2014 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਾਨ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

