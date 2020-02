ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਐਕਸਪੋ ਵਿੱਚ ਉਮੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ Posted On February - 23 - 2020 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਫਰਵਰੀ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-34 ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਵਿਸ਼ਨ ਗਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਐਕਸਪੋ’ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਕਸਪੋ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ 28 ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਤੇ ਇਕ ਟੀਐੱਮਟੀ ਸਰੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਸਪੋ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ’ਚ 1 ਬੀਐੱਸਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਬੀਐੱਚਕੇ ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਕਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਐਕਸਪੋ’ ਆਏ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਐਕਸਪੋ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ’ਚ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ’ਚ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

