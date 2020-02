ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਉਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਉਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ Posted On February - 19 - 2020 ਸ਼ਸ਼ੀ ਪਾਲ ਜੈਨ

ਖਰੜ, 18 ਫਰਵਰੀ

ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਵਿਚ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਗ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 150/200 ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ 4-4, 5-5 ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ, ਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਸੜਕ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹਨਗੇ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Comments Off on ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਉਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

Both comments and pings are currently closed.