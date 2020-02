ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਂਝੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ: ਪ੍ਰੋ. ਜੱਜ

ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਂਝੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ: ਪ੍ਰੋ. ਜੱਜ Posted On February - 26 - 2020 ਪੱਤਰ ਪੇ੍ਰਕ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 25 ਫਰਵਰੀ

ਅੱਜ ਇਥੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵਿਮੈਨ ਵਿਚ ਨਾਦੁ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਤ ਉਤਸਵ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੋ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ, ਧਰਮ, ਖਿੱਤੇ, ਜਾਤ, ਨਸਲ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਵੱਖਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵਿਮੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਤਸਵ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਹਿਤ ਉਤਸਵ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਤਾਰਕਿਕਤਾ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਜੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵਰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਇਕ ਖਾਲੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਾਰੀਵਾਦ, ਦਲਿਤ ਚਿੰਤਨ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਬਾਲਟਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਧਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਡਾ. ਦੀਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੌਲਿਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉਪਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਾ. ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਡਾ. ਇਕਬਾਲ ਕੌਰ ਸੌਂਧ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਦ ਖਾਨ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡਾ. ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਂਝੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ: ਪ੍ਰੋ. ਜੱਜ

Both comments and pings are currently closed.