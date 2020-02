ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ ਅਸ਼ੋਕ ਤੰਵਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ Posted On February - 21 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ): ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਤੰਵਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਥਾਈ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾ ਮੰਨਣ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਡੀਡੀਏ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੰਵਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਅਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

