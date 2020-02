ਰਣਜੀ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਡੀਆਰਐੱਸ ਤਕਨੀਕ Posted On February - 26 - 2020 ਰਾਜਕੋਟ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਡੀਆਰਐੱਸ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚਾਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਰੈਫਰਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਹਾਕ ਆਈ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾ ਐੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੀਆਰਐੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹਨ। ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਣਜੀ ਟਰਾਫ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਪਾਇਰ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਡੀਆਰਐੱਸ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਣਜੀ ਟਰਾਫ਼ੀ 2019-20 ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਆਰਐੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ

