ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ Posted On February - 4 - 2020 ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਾਲੜਾ

ਜਲਾਲਾਬਾਦ, 3 ਫਰਵਰੀ

ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨੇ ਅੱਜ ਐੱਫਐੱਫ ਰੋਡ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰਪਾਲ ਟਿੱਬੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਦੀਪੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਏਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਡਾ. ਬੱਬੂ, ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਤੀਸ਼ ਵਾਰਵਲ, ਰਾਜੂ, ਗੋਲਡੀ ਸੇਤੀਆ, ਪ੍ਰਨੀਤ ਅਰੋੜਾ, ਵਿਕ੍ਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੋੜਾ ਭੁੱਲਰ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਰਪੰਚ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਸੁਖ ਜਾਨੀਸਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੱਟੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਲਵਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਵਿੰਦਰਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਦੀਪੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਏਏ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੀਏਏ ਅਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐੱਨਆਰਯੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਜਨ ਜਾਗਰਣ ਰੈਲੀ

ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਭਾਜਪਾ ਮੰਡਲ ਭੁੱਚੋ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਨ ਜਾਗਰਣ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜੀਵ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਬਿੰਟਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਂਫ਼ਲੈਟ ਵੰਡੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

