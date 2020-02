ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਰੋਹ ਸਰਗਰਮ Posted On February - 13 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਨਥਾਣਾ, 12 ਫ਼ਰਵਰੀ

ਸੇਮਾਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਚਾਰ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਚਾਰ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆਈ ਤਾਂ ਚੋਰ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਕਲਿਆਣ ਸੁੱਖਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਦੋਂ ਖੜਾਕ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜੁਰਗ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਗਾਇਬ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਚੋਰ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਟਰ ’ਚ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਚੋਰ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਰੱਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੇਢ ਲੱਖ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ

ਟੱਲੇਵਾਲ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਥਾਣਾ ਟੱਲੇਵਾਲ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਚੂੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਰਾਤ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰਲੇ ਘਰ ਮੱਝਾਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

