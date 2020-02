ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ: ਤਿਵਾੜੀ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ: ਤਿਵਾੜੀ Posted On February - 9 - 2020 ਰਾਕੇਸ਼ ਸੈਣੀ

ਨੰਗਲ, 8 ਫਰਵਰੀ

ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਚਤ ਤੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਗਲ ’ਚ ਬਣ ਰਹੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਬਰਾਰੀ ਪਿੰਡ ’ਚ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਲਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਪੁਲ, ਖੇੜਾ ਬਾਗ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਸਵਾਮੀਪੁਰ ਦੀ ਖੱਡ ਦਾ ਪੁਲ, ਪਿੰਡ ਮਹੈਣ ਤੋਂ ਬੇਲਾ ਝੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਤੱਕ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਤੇ 15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਪੁਲ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਤੇ ਪੁਲ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਭਾਓਵਾਲ ਕੋਲ ਦੋਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲ ਮੰਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੌਲਾ ਮਹੱਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਈ ਪਾਸ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੱੱੁਕਾ ਹੈ।

