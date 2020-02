ਮੋਗਾ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਕਸ਼ਾ ਬਰਾਂਚ ’ਚ ਫ਼ੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ

ਮੋਗਾ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਕਸ਼ਾ ਬਰਾਂਚ ’ਚ ਫ਼ੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ Posted On February - 26 - 2020 ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ

ਮੋਗਾ, 25 ਫ਼ਰਵਰੀ

ਇਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨਕਸ਼ਾ ਬਰਾਂਚ ’ਚ ਫ਼ੈਲੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਮਗਰੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਕਸ਼ਾ ਬਰਾਂਚ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਟੀਮ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਕਸ਼ਾ ਬਰਾਂਚ ’ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵੀ ਕੌਂਸਰਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ’ਚ ਫ਼ੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਕਥਿਤ ਵੱਢੀ ਲੈ ਕੇ ਬਗੈਰ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੱਢੀ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਲਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ

