ਮੋਗਾ ਦੀ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਬਣੀ ਜੱਜ Posted On February - 18 - 2020 ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ

ਮੋਗਾ, 17 ਫ਼ਰਵਰੀ

ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਨਤੀਜੇ ’ਚ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਤੇ ਮੋਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁਟਿਆਰ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੁਸਾਂਝ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਗਗੜਾ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੇ ਬੀਏਐੱਲਐੱਲਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪੀਸੀਐੱਸ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜੱਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪਾ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਈਟੀਆਈ (ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ) ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਮੋਗਾ ਆਈਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਿੱਛੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਾਮਾ-ਮਾਮੀ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਤੇ ਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਪੀਸੀਐੱਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੱਸਿਆ।

