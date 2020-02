ਮੈਪਲ ਜੀਕੇ ਕਲੋਨੀ ਨੇ 43 ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਡਰਾਅ ਕੱਢੇ Posted On February - 3 - 2020 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 2 ਫਰਵਰੀ

ਸਰਹਿੰਦ ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਮੈਪਲ ਜੀਕੇ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੈਪਲ ਕਲੋਨੀ ’ਚ 125 ਗਜ਼ ਦੇ 42 ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਡਰਾਅ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਇਸ ’ਚ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਜੀਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐੱਮਡੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਪਲ ਜੀਕੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੇ ਰੇਰਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਲੋਨੀ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਪਲਾਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੇਸ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੋਹਿਤ ਪੁਨੀਆਨੀ ਨੇ ਡਰਾਅ ’ਚ ਨਾਮ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਪਲ ਜੀਕੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਨ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਬਸਿਡੀ ਯੁਕਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ’ਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਖੇਤਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

