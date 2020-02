‘ਮੈਂ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਗ਼ਲਤ’ ’ਤੇ ਅੜ੍ਹੇ ਡਰਾਈਵਰ Posted On February - 13 - 2020 ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 12 ਫਰਵਰੀ

ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਘੜੁੱਕੇ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਵੇਂ ਵ੍ਹੀਕਲ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਜੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੌਕ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਘੜੁੱਕਾ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਲਕ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ। ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਲਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੜੁੱਕਾ ਚਾਲਕ ਨੇ ਚੌਕ ਕੋਲ ਪਏ ਬੈਰੀਕੇਟ ਨੇੜਿਓਂ ਘੜੁੱਕਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਘੜੁੱਕੇ ’ਚ ਜਾ ਵੱਜਿਆ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੜੁੱਕਾ ਚਾਲਕ ਭਲਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਘੜੁੱਕਾ ਚੌਕ ’ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਘੜੁਕਾ ਅਤੇ ਚੌਕ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਘੜੁੱਕਾ ਚਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਸਿਟੀ ਪੁਲੀਸ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਵ੍ਹੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਚੌਕ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਡਟਿਆ ਧਾਨਕ ਸਮਾਜ

ਧਾਨਕ ਸਮਾਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੌਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਰੀਕੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਚਾਲਕ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਥੋਂ ਘੜੁੱਕਾ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਚੌਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਚੌਕ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

