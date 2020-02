ਮੇਲੇ ’ਚ ਗੂੰਜੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੋਲ Posted On February - 9 - 2020 ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਫ਼ਰਵਰੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਟਰੱਸਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨਬੀਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਦੇ ਅੱਜ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਭਰੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੋਲ ਗੂੰਜੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਉਕਤ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਐੱਨਬੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ‘ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲ’ ਨਾਟਕ ਦਾ ਮੰਚਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਫਲਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਹਿਮਾਂ, ਭਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਮੂਹਰੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਟਕ ‘ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲ’ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਖਨ ਲੋਕ ਤੇ ਐੱਨਬੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਘੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਡਾ. ਆਤਮਜੀਤ ਨਾਲ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਵੀ ਕਰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਲਬੀਰ ਗੋਜਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਆਤਮਜੀਤ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਕਾਵਿਕ ਮਹਿਫ਼ਲ ਸਜਾਈ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵੀ ਰਾਇਤ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਤੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਏ ਇਸ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਮਲਕੀਅਤ ਬਸਰਾ ਨੇ ‘ਆਹ ਲੈ ਨੂੰਹੇਂ ਸਾਂਭ ਕੁੰਜੀਆਂ’ ਗੀਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੇ ‘ਧੁੱਪ ਵਾਲੀ’, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਨੇ ‘ਖੂਨ ਦਾਨ ਵਾਲੀ’, ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ‘ਮਨ ਦੀ’, ਬਿਮਲਾ ਗੁਗਲਾਨੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਕਵਿਤਾ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਰੇਣੂ ਨੇ ਇਕ ਮਿੱਠੀ ਰਚਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਤੰਗ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਦਵਿੰੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ‘ਜਦੋਂ ਪੈਣ ਕਪਾਹੀਂ ਫੁੱਲ ਵੇ’ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਮਹਿਫ਼ਲ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤ੍ਰਿਊਣਾ ਨੇ ‘ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਮਰ ਜਾਣਿਆ, ਚਿੱਟੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਨਾ ਫੜ ਮਰ ਜਾਣਿਆ’ ਗੀਤ ਗਾਇਆ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ‘ਅੱਜ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆ ਗਏ’ ਰਾਹੀਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਪੀੜ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਪੰਨਾ ਲਾਲ ਮੁਸਤਫ਼ਾਵਾਦੀ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਠਾੜੂ, ਪਰਮਜੀਤ ਪਰਮ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਵੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਨਸਰੀਨ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੇਵੀ ਰਾਇਤ ਤੇ ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਦੀਵਾਨਾ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ, ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹੋ-ਵਾਹੀ ਖੱਟੀ। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੂਬ ਤਾੜੀਆਂ ਲੁੱਟੀਆਂ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਐਨ.ਬੀ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਰਥਲ, ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ ਸਣੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਗੁਲਾਬ ਮੇਲੇ ’ਚ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ’ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਆਰਸੀ ਪੌਲ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੁਲਾਬ ਮੇਲੇ ਦੇ ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪੀਯੂ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ’ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿਦਾਊਟ ਹਾਰਮ, ਯੂਐੱਸਏ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇਬੇਂਦਰਾ ਦਲਾਈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਟੀ.ਸੀ. ਨੌਟਿਆਲ ਗੈਸਟ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਸਨ। ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਟਾਲ ਰਾਹੀਂ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇਬੇਂਦਰਾ ਦਲਾਈ ਆਈਐੱਫਐੱਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੀ.ਸੀ. ਨੌਟਿਆਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾ ਵਿਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫ਼ਾਈ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਾ. ਸੁਮਨ ਮੋਰ, ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰਾ ਖਾਈਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਲਾਬ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਫੇਸ-ਪੇਂਟਿੰਗਜ਼, ਸਲੋਗਨ ਲੇਖਣ ਆਦਿ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

