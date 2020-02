ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਧਨਾਸ ਦਾ ਦੌਰਾ Posted On February - 28 - 2020 ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਫਰਵਰੀ

ਇਥੋਂ ਦੀ ਮੇਅਰ ਰਾਜ ਬਾਲਾ ਮਲਿਕ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਨਾਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਅਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪਿੰਡ ਧਨਾਸ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ। ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਫਿਰਨੀ ਰੋਡ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਰੋਡ-ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈ਼ਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਿਵਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਅਤੇ ਈ-ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਤ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਨਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰੀਕਰਪੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਰਵੀ ਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਇਲਾਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ੀਲਾ ਦੇਵੀ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ਿਪਰਾ ਬਾਂਸਲ, ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖੁਸ਼ਦਿਰ ਅਲੀ, ਨਿਗਮ ਦੇ ਐਸਈ ਸੰਜੇ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

