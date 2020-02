ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ’ਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ Posted On February - 16 - 2020 ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਬੱਲੀ

ਬਰਨਾਲਾ, 15 ਫਰਵਰੀ

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਮਗਸੀਪਾ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਲੋਂ ਜੈਂਡਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਥਾਨਕ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਭਵਨ ਵਿਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮਗਸੀਪਾ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼, ਸੂਚੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਿਜ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਨਿੰਮੀ ਜਿੰਦਲ ਵਲੋਂ ਲਿੰਗਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਦੇ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਸ਼ਾਰੁਤੀ ਗੋਇਲ ਵਲੋਂ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੌਖਟਾ (ਲੀਗਲ ਫਰੇਮਵਰਕ), ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿੰਗਕ ਭੇਦਭਾਵ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

