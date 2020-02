ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼

ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ Posted On February - 5 - 2020 ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 4 ਫਰਵਰੀ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਬਜਟ ਤੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਨਅਤਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਮੁਹਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੋਗੇਸ਼ ਸਾਗਰ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਈਟੀ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਕਾਰਗਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ, ਲੋਜੇਸਟਿਕ ਖਰਚੇ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਪਨੇ ਸੰਜੋਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Comments Off on ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼

Both comments and pings are currently closed.